Si intitola “Spencer” il film biografico dedicato a Lady Diana e che vedrà Kristen Stewart interpretare i panni della principessa. Pubblicata la prima foto ufficiale dal set che ha stupito tutti

Uscirà nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua morte, il film biografico ispirato a Lady Diana. Intitolato semplicemente “Spencer“, la pellicola racconterà i giorni trascorsi dalla principessa nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Un momento cruciale della sua storia, nel quale decise di divorziare da Carlo. Le riprese sono già iniziate e dal set arriva la prima foto ufficiale del personaggio di Lady D, interpretato da Kristen Stewart. Lo scatto sta facendo il giro del web tra lo stupore generale. Ecco perché.

La prima foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana

Un cappello nero con la veletta sugli occhi, caschetto biondo, una giacca rossa e il portamento che ha sempre contraddistinto Lady D. L’attrice Kristen Stewart è tanto irriconoscibile quanto straordinariamente simile alla principessa del Galles nel primo scatto inedito pubblicato. Il pubblico ne è rimasto piacevolmente sorpreso e non vede l’ora di vedere il personaggio rappresentato sul grande schermo.

Interpretare Diana non è cosa semplice, lo sa bene anche Emma Corrin che ha interpretato la principessa nell’ultima seguitissima stagione della serie Netflix “The Crown“. Lo studio necessario per riuscire a vestire i suoi panni è complesso, tanto quanto lo era la sua personalità. Una storia, quella di Lady D, che ancora oggi coinvolge il pubblico e che non smette di trasmettere emozioni.

“Spencer“, diretto dal regista Pablo Larraín e scritto da Steven Knight, è stato definito da Kristen Stewart come “un tuffo nell’immaginazione emotiva legata a chi fosse Diana, in un momento di svolta fondamentale nella sua vita“.

Un film biografico molto atteso, che il pubblico avrà modo di vedere -intoppi permettendo- il prossimo anno.