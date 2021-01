Il make-up rosa, oltre ad essere molto versatile, è perfetto da riproporre in qualsiasi stagione: è diventato anche un must di questo inverno!

Realizzare il trucco completo è semplice, basta prelevare il blush e stenderlo su tutta la palpebra mobile.

Successivamente, con un prodotto in crema o in polvere, bisogna illuminare l’arcata sopraccigliare e fare in modo che il rosa ed il colore chiaro si amalgamino bene.

Per aprire lo sguardo si porta il rosa più scuro nella rima infra cigliare inferiore e si applica un colore chiaro all’inizio dell’occhio: a partire dal condotto lacrimale fino ad arrivare alla prima metà della palpebra mobile.

Per concludere il trucco – occhi non può mancare una linea di matita nera sfumata sia sopra che sotto ed il migliore amico di tutte le donne: il mascara!

Per rendere il viso più glamour e fresco stendiamo, con movimenti circolari, il fard rosa, precedentemente applicato sugli occhi, sulle guance.

Non può mai mancare l’illuminante sulla parte alta degli zigomi, sul naso e sull’arco di Cupido.

Per terminare il make-up mancano soltanto le labbra: viste le tonalità chiare e naturali del trucco, possiamo permetterci di osare con il rossetto, utilizzando la tecnica del contouring per un effetto wow!

Per ottenere questo risultato basterà delineare il contorno delle labbra con un rosa più scuro e, con lo stesso colore, tracciare delle linee centrali e colorare i lati superiori e inferiori.

Con una matita più chiara basterà, successivamente, riempire gli spazi vuoti e sfumarla con il rosa precedente.

Infine, per le amanti del gloss, bisogna aggiungere un lucidalabbra: darà un tocco in più al vostro trucco!

FRANCESCA BACOSI

