Melissa Satta: “Guarda la luce”, il suo messaggio da single FOTO

Melissa Satta è di nuovo single o ha già una nuova fiamma? Ecco come si diverte dopo la separazione da Kevin Boateng, sempre più bella

Da qualche settima l’ex velina Melissa Satta ha lasciato definitivamente il padre di suo figlio Kevin- Prince Boateng. Il gossip non fa altro che parlare di lei, ma qual è il motivo di questa separazione improvvisa? A quanto pare le cose non andavano da un po’ e così per il bene del loro bambino Maddox, i due hanno deciso di divorziare. Così dopo anni la modella sarda torna single, è già pronta per nuove avventure?

Melissa Satta: a chi si riferisce la single su Instagram?

L’annuncio della separazione è piombato come un fulmine a ciel sereno sul profilo Instagram della modella, infatti è stata proprio Melissa a chiarire la situazione attraverso un messaggio e una foto. Ma non finisce qui, anche in questi giorni l’ex veline lancia parole sul suo profilo che fanno pensare. “Guarda la luce e l’ombra ti cadrà alle spalle” scrive in un post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Non sappiamo con certezza a chi si riferisce l’ultimo messaggio della modella, ma probabilmente sono delle parole che Melissa dedica a se stessa dopo un periodo di difficoltà. Lasciarsi non è mai semplice, specialmente se si ha un bambino da crescere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

“Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello” chiude così il suo messaggio per l’ex marito. Ci saranno dei ripensamenti? Per il momento no, ma mai dire mai.