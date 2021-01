Seguite Michela Persico su Instagram? Cosa sappiamo della neomamma e compagna di Rugani? Sicuramente la bellezza non le manca

Sguardo seducente ma allo stesso tempo angelico, occhioni verdi che conquistano chiunque la guardi. Michela Persico è un concentrato di bellezza e su Instagram sa farsi valere con le foto che pubblica ogni giorno. La neomamma è molto attiva sui social sia per il suo lavoro che con la sua famiglia, infatti ogni occasione è buona per mostrare il suo bambino che ormai ha quattro mesi. Giornalista sportiva e conduttrice televisiva, la compagna di Daniele Rugani è tornata in pista subito dopo il parto e con che classe!

Michela Persico su Instagram: cosa nasconde?

Seguita da quasi settecento utenti, Michela Persico si mostra ai fan in tante sfumature: a lavoro, in famiglia, sul set e nel tempo libero. C’è poi qualche foto che supera ogni aspettativa ed è lì che il suo profilo Instagram esplode di like e commenti. Nel suo ultimo post la giornalista è appena uscita dalla doccia, avvolta in un asciugamano travolge di passione e sensualità chiunque la guardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Senza veli e con un filo di trucco. Cosa nasconde Michela sotto l’asciugamano? Le sue forme che la rendono bella e meravigliosa. Dopo il parto la giornalista non ha perso tempo ed ha subito ritrovato la sua linea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Il calciatore Rugani non ha occhi che per lei: la donna della sua vita e madre di suo figlio. Staranno già pensando ad allargare la famiglia?