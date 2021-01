Michela Persico: curve mozzafiato e un sorriso che stende – FOTO

Michela Persico regala ai suoi fan un altro scatto di fuoco, curve perfette e sorriso angelico: sempre più bella

Michela Persico, da pochissimi mesi diventata mamma, appare più in forma che mai. Regala ai suoi fan uno scatto mentre si sottopone al make up sul set, ma non ha bisogno di trucco per splendere di bellezza.

Prima di diventare giornalista sportiva è stata una modella, ma con dedizione si è impegnata molto per ricoprire il suo attuale ruolo nella televisione. Un lavoro che ama tantissimo e al quale non rinuncerebbe mai per nulla al mondo.

Dichiara di aver sempre condotto una vita tranquilla, prediligendo lo studio e la calma alle serate scatenate in discoteca. Ama gli animali, è laureata in lingue ed è innamoratissima del padre di suo figlio, Daniele Rugani, con il quale è legata sentimentalmente dal 2015.

Michela Persico posta un altro scatto di fuoco

Una vita piena di soddisfazioni ma non basta, perchè la Persico è seguitissima anche sui social. Niente da invidiare alle più note influencer, il suo profilo Instagram vanta 650 mila followers.

Il suo ultimo scatto ne è la spiegazione: uno spettacolo. Fluenti capelli biondi in una cascata di onde cadono sulle spalle esaltando la pelle dorata, lo sguardo è luminoso di un azzurro brillante. Spicca il sorriso candido e gentile sui lineamenti armoniosi, una Venere.

Inconfondibile il volto angelico della giornalista in connubio perfetto con il corpo di forme mozzafiato: un cocktail di dolcezza ed eros. Elegantemente seduta con la gamba accavallata, sprigiona grazia e femminilità, quasi illuminando la stanza intorno a sè.

In questi giorni la Persico ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan postando le immagini di uno shooting fotografico in costume. Tonica, snella e prosperosa, è tornata subito in forma dopo la gravidanza.

Ma non solo scatti da femme fatale, il valore della famiglia è al centro della sua vita. Michela e Daniele infatti si mostrano anche come due genitori dolcissimi. Oltre le luci e le telecamere, nello spazio della quotidianità, c’è tanto amore che condividono insieme ai fan.