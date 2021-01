Le Donatella, Giulia e il leggings bianco da infarto. E Silvia? I dettagli. Le due sorelle hanno fatto impazzire tutti con gli ultimi scatti che hanno pubblicato sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Giulia e Silvia Provvedi, anche meglio conosciute come le Donatella, hanno partecipato come duo musicale alle audizioni della sesta edizione del talent show X Factor nel 2012. Dopo aver superato le fasi iniziale del programma sono state scelte come concorrenti del programma entrando a far parte della categoria Gruppi Vocali guidata dal giudice Arisa, che decise il loro nome d’arte in onore di Donatella Rettore, di cui le gemelle sono grandi fans.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Le Donatella e lo scatto su Instagram: sono bellissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Nel 2013 hanno pubblicato il loro album d’esordio e da allora la loro carriera ha preso il volo, ma non solo nel mondo della musica, anche in quello dello spettacolo. Hanno partecipato all’Isola dei Famosi dove si sono fatte conoscere come due donne forti e soprattutto molto agili, in grado di superare qualsiasi sfida. Dopo l’Isola sono approdate anche al Grande Fratello Vip, dove sono state messe prima in coppia e poi sono state divise in due concorrenti singoli.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Giulia e Silvia sono davvero molto unite, sorelle non per scelta ma amiche di sicuro: hanno un legame davvero viscerale, che va oltre il tempo e la distanza.