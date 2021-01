Sara Croce: un body bianco e molto altro, sul set é incantevole – FOTO

Bellissimo l’ultimo scatto della modella Sara Croce: in body bianco durante uno shooting romano scopriamo alcune sue passioni.

Nata sotto il segno dei gemelli, la attuale modella ventiduenne da sempre affascinata dal mondo dello spettacolo, inizia il suo percorso nel campo della moda quattro anni fa salendo sui primi palchi ed iniziando se stessa verso altri suoi veri interessi, tra cui il suo amore per il fitness e per gli animali, ed in particolare per i cavalli. Sara Croce, nata nei pressi di Pavia, ha sfiorato il titolo di Miss Italia nel 2017 e successivamente ha partecipato ad alcuni programma Mediaset, tra cui quello di Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis.

Sara Croce: le passioni fuori e dentro al set

Circa un’ora fa Sara ha condiviso con i suoi ammiratori uno meraviglioso scatto dal set probabilmente di un recente servizio fotografico nella capitale. Per l’occasione la modella ha indossato un semplice body bianco ed un bellissimo décolleté nero che sembra aiutarla a tenersi in bilico sulla tanto suggestiva sedia alle sue spalle.

Sempre in ottima forma, vista la sua quotidiana propensione nel dedicarsi alle attività sportive, la giovane e bionda soubrette dagli occhi azzurri riceve in breve tempo un’infintà di complimenti di seguito al suo contenuto. L’opinione collettiva sostiene immancabilmente che lei sia una vera “meraviglia“.

Un’altra passione però farebbe parte della sua vita. Infatti, oltre alla sua abitudine di praticare equitazione fin dalla tenera età, Sara ama moltissimo viaggiare, scoprire nuove mete e conoscere nuove persone. Da quanto si deduce dai suoi soggiorni più recenti le sue preferenze verterebbero principalmente sulle località di mare.