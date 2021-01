Esplosione ed incendio in un garage: uomo ritrovato carbonizzato

Durante la scorsa notte, un uomo è morto carbonizzato in seguito ad un incendio scoppiato in un garage di Spinea, in provincia di Venezia. Inutili i tentativi dei soccorsi.

Un uomo di 45 anni è morto carbonizzato in seguito ad un incendio divampato la scorsa notte in all’interno di un garage di un’abitazione, sita in viale Viareggio a Spinea, in provincia di Venezia. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del Suem 118. I pompieri, che hanno domato le fiamme, entrati nella struttura hanno rinvenuto il corpo senza vita del 45enne. Ancora da accertare le cause del rogo, circostanza al vaglio dei carabinieri sopraggiunti sul luogo della tragedia.

Venezia, esplosione ed incendio in un garage nella notte: 45enne ritrovato carbonizzato

Tragedia durante la scorsa notte, tra mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio, a Spinea, comune in provincia di Venezia, dove si è verificata un’esplosione seguita da un incendio. Il rogo è scoppiato in un garage distaccato dalle abitazioni in viale Viareggio. All’interno del box, come riporta la redazione di Venezia Today, vi era un uomo di 45 anni, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul posto sono arrivati alcune squadre dei vigili del fuoco di Mestre a bordo di diversi mezzi ed il personale sanitario del Suem 118 a bordo di un’ambulanza. Domato l’incendio, i pompieri hanno ritrovato all’interno del magazzino il corpo del 45enne, ma per quest’ultimo non c’è stato più nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo costatarne il decesso, probabilmente sopraggiunto per le gravi ustioni riportate.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, agli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause che hanno dato origine alle fiamme. L’intera area, come riferisce Venezia Today, è stata posta sotto sequestro per le verifiche del caso.