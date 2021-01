Belen ci va giù pesante su Instagram, ce l’ha con Stefano?

Belen non le manda a dire e su Instagram usa parole forti. Che sia la sua personale risposta al suo ex marito Stefano De Martino?

Belen Rodriguez è ancora una volta la donna più chiacchierata del momento. Il motivo? Ormai lo sanno tutti, la sua presunta gravidanza. Per tutti ormai la showgirl aspetterebbe il suo secondogenito dal suo giovane fidanzato Antonino Spinalbese.

Tra gli scatti e le Stories della mamma di Santiago si ricercano indizi e dettagli che possano dare la conferma. Nel mentre, secondo i ben informati, Belen dovrebbe essere già al quarto mese di gravidanza, ansiosa di stringere il suo bimbo tra le braccia per l’estate.

Secondo i rumors del gossip la presentatrice avrebbe detto agli amici di essere davvero felice: “non desideravo altro”. Il lavoro per lei va bene e ha accanto a sé un uomo che ama e che la ama. “Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto” avrebbe aggiunto.

È davvero così? Beh per avere conferme non ci tocca che aspettare le primissime parole di Belen che pare, per il momento, tenere questa magia per sé. Nel mentre però si sfoga su Instagram e ci va giù pesante. Ce l’avrà mica con il suo ex?

Belen contro Stefano? Il post frecciatina

Belen contro Stefano? Pare! La showgirl ieri si è lasciata andare con un post su Instagram nel quale molti ci hanno visto una diretta frecciatina verso il suo ex marito.

Una sua foto in primo piano con lo sguardo deciso e battagliero, lupetto e delle parole molti forti: “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le palle e la parola, e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface 😉💪🏼”.

È un estratto del film scritto da Oliver Stone e per molti questo pensiero è diretto al suo ex Stefano De Martino. Solo qualche giorno fa, infatti, erano trapelate delle indiscrezioni sul pensiero del ballerino che non sarebbe affatto contento della gravidanza della sua ex moglie.

In fin dei conti loro due sono stati insieme fino alla scorsa primavera, forse meditava di riconquistarla ancora e ha capito che non c’è più nulla da fare?