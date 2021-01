Justine Mattera si spoglia sul balcone, il VIDEO diventa virale

Justine Mattera non teme il freddo, in lingerie sul balcone e baciata dal sole. Si muove a suon di musica ed è un’immensità pazzesca

Justine Matera è inarrestabile. La statunitense naturalizzata italiana, non ci lascia un attimo liberi per respirare. Con lei il batticuore è sempre dietro l’angolo. Il motivo? I suoi scatti ed i video pubblicati sui social sono da perdere la testa e c’è chi non resiste.

La prima è lei che non ce la fa a non regalarci pillole di sensualità, a volte anche un po’ troppo spinte. Non ci sono freni per la showgirl che tra completini intimi super sexy, abiti succinti e momenti di sport, intasa il web.

Con 471 mila follower la biondissima che ha avuto successo nel nostro Paese perché considerata la sosia italiana di Marylin Monroe, è oggi una delle regine incontrastate dei social ed i suoi fan aspettando con trepidazione sempre una nuova pubblicazione, con la certezza che farà battere gli occhi e il cuore.

E come dargli torto. Anche l’ultimo video di Justine è al cardioplasma. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Justine Mattera come una diva di Hollywood, immensa