Botticelli da record: venduto all’asta a più di 92 milioni di dollari

Tela di Botticelli è stata venduta all’asta per ben 92,2 milioni di dollari a New York. Un record assoluto che pone il capolavoro al secondo posto dei quadri più pagati della storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sotheby’s (@sothebys)

Una tela di Botticelli diventa la seconda opera più pagata di sempre. Davanti allo straordinario dipinto solo il “Salvator Mundi” realizzato da Leonardo da Vinci, venduto a 450 milioni di dollari nel 2017.

E’ l’opera del pittore fiorentino “Giovane che tiene in mano un tondello” a raggiungere il record. Il dipinto è stato battuto all’asta da Sotheby a New York per ben 92,2 milioni di dollari. Lo splendido ritratto partiva da una valutazione di base pari a 80 milioni di dollari. Tra le opere più significative del Rinascimento appartenenti ancora a privati, il dipinto è stato affidato dal miliardario Sheldon Solow alla casa d’asta Sotheby.

Solow, tra i più importanti costruttori newyorkesi di grattacieli, era mancato a novembre scorso all’età di 92 anni. L’uomo acquistò il capolavoro 40 anni fa per un milione di dollari. Qualche anno fa lo aveva donato a una fondazione privata. In tal modo aveva messo in atto un vero e proprio escamotage. I suoi eredi non dovranno pagare alcuna tassa sul reddito da capitale.

Ritratto di Botticelli venduto all’asta: acquistato da un cliente via telefono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sotheby’s (@sothebys)

Il protagonista dell’opera del maestro rinascimentale è un giovane nobile. Secondo alcune ricostruzioni si ipotizza potrebbe appartenere alla famiglia dei Medici, mecenati dell’artista. Botticelli raffigura il giovane con in mano un tondo ligneo.

“Nelle mia carriera professionale, non ho mai avuto niente di simile”, le parole di Christopher Apostle, presidente della casa d’asta.

Ad accamparsi il prezioso ritratto è stato un cliente in collegamento via telefono. Si tratta di un collezionista russo anonimo. Trascorsi quattro minuti dall’inizio dell’asta viene avanzata un’offerta seguita da un unico rilancio. L’uomo ancora sconosciuto ha guidato il capo desk Russia di Sotheby’s da Londra.

Un colpo grosso considerando che i quadri di Botticelli sul mercato sono rarissimi.