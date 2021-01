Chiara Ferragni: una serie di FOTO piccanti insieme a Fedez. Il web si scatena

Chiara Ferragni. L’ influencer più potente d’Italia vola a New York attraverso degli scatti piccanti in compagnia di Fedez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Manca davvero pochissimo alla nascita della secondogenita dell’influencer più popolare d’Italia, Chiara Ferragni, e del marito, il rapper Fedez. Il suo profilo Instagram conta quasi 23 milioni di follower che si deliziano tra una foto del pancione che cresce settimana dopo settimana, e immagini tenere del piccolo Leone, nato nel 2018, anche lui in trepidante attesa dell’arrivo della sorellina.

Nel frattempo, l’imprenditrice digitale con numeri da record, dà un taglio agli scatti familiari a cui ci aveva abituato negli ultimi tempi e pubblica un post dalle tonalità davvero hot. Una carrellata di fotografie che risalgono al 2017 la vede avvinghiata a Fedez, che all’epoca non aveva ancora sposato.

Dalla schiena nuda della Ferragni s’intravede un tatuaggio, una parole con scritto: “Luce”

Sono a New York, semi svestiti, in quella che sembra una camera d’albergo, in procinto di trascorrere dei focosi attimi insieme. Baci calienti, sorrisi ammiccanti e i commenti dei follower non tardano a piovere: “In momenti così intimi avete bisogno del fotografo?”, “Coppia bellissima”, “Ah, però”, “E fu così che nacque Leone”.

LEGGI ANCHE —–> Giovanna e Amadeus, il post polemico: “L’ignorante…”

Chiara Ferragni. Un anno impegnativo alle spalle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Leggi anche >>> Ambra Angiolini e Max Allegri al capolinea: lo scoop che ribalta il “sentimento”

Struggente, impegnativo, difficile ma anche entusiasmante. Con queste parole potremmo riassumere l’anno appena trascorso di Chiara Ferragni. Con oltre 22 milioni di follower su Instagram si conferma tra le influencer più potenti d’Italia.

E’ riuscita ad utilizzare la sua dilagante popolarità spendendosi in cause sempre più importanti che fanno di lei una vera e propria attivista. Non si è sottratta dal diffondere la sua opinione riguardo la questione del Black live matter, non ha lesinato importanti messaggi riguardo la piaga della violenza sulle donne, in prima fila sui problemi ambientali e che riguardano gli animali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Inoltre, è stata insignita insieme al marito, il rapper Fedez, del noto e prestigioso premio Ambrogino d’oro, consegnato dal comune di Milano per personalità eminenti che si sono spese per il bene comune. In soli tre giorni sono riusciti a raccogliere 3 milioni di euro impiegati per la realizzazione di un reparto di terapia intensiva durante la pandemia da Coronavirus.

Il 2021 sarà altrettanto impegnativo per lei, nell’attesa di conoscere la sua secondogenita.