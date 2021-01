Cristiano Ronaldo e Georgina, il bagno hot infrangono le restrizioni?

Polemiche su Cristiano Ronaldo che si gode qualche giorno a Courmayeur con la compagna e vanno anche alle terme

Ronaldo a quanto pare avrebbe varcato i confini della zona arancione per trascorrere due giorni di vacanza con la compagna. I due che risiedono a Torino al momento, avrebbero violato le restrizioni per andare a Courmayeur che non è certo Piemonte. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda e intanto Georgina condivide uno scatto che ritrae lei e Ronaldo mentre fanno un bagno caldo all’aria aperta. Certo non una gran mossa se si vuole tenere il segreto.

Georgina Rodriguez prova a depistare i follower

La Rodriguez tenta di depistare tutti mettendo come posizione Turin, Italy tuttavia alcuni utenti mostrano dubbi e scrivono:“Torino quella?”, un altro sostiene che terme così non ci sono a Torino e nemmeno tutta quella neve. Delle polemiche i due se ne infischiano alla grande anche perché sarebbe stato il regalo del calciatore alla sua amata per il suo 27esimo compleanno. Una pausa di relax da lavoro e figli. Hanno festeggiato anche a casa con i piccoli e alla fine le candeline le hanno spente loro.

A gennaio i due erano a Dubai a prendere il sole e godersi il mare, anche lì forse non era possibile per via delle restrizioni ma a quanto pare per Ronaldo la vita è più semplice. E alle vacanze non ci rinuncia per nulla al mondo. Il loro amore dura da molto ormai ha creato una bellissima famiglia insieme e lei è sempre ricoperta di nuovi gioielli e regali.

Inoltre Ronaldo le dedica anche i gol facendo con le mani il simbolo della G. Sono ormai lontani i giorni in cui il suo cuore batteva per la bella modella Irina Shayk, oggi c’è Georgina e a quanto pare gli ha cambiato la vita al calciatore. Gli ha dato quella stabilità che cercava e voleva da tempo.