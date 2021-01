Giovanna e Amadeus, il post polemico: “L’ignorante..”

Sul profilo di Giovanna e Amadeus appare un post con una frase molto riflessiva, sarà riferita a qualcuno nello specifico?

Giovanna e Amadeus hanno pubblicato sul loro profilo in comune su Instagram questa frase:”L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa.” Una celebre frase di Aristotele. Ma la domanda che sorge spontanea è, sarà riferita a qualcuno in particolare? Oppure è solo un pensiero condiviso che valeva la pena di postare su Instagram?

La frase di Amadeus che ha fatto scatenare la bufera sui social

Dopo aver pubblicato la frase di Aristotele su Instagram, Amadues ha ricevuto molti commenti negativi. Alcuni si sono scagliati letteralmente contro Amadeus lanciando accuse:”Infatti una persona colta e saggia non farebbe ne si preoccuperebbe di Sanremo in un periodo terribile pieno di morti e restrizioni”. Una frase dura e certamente fuori luogo ,primo perché non è certo Amadeus a decidere se Sanremo si deve fare o meno ma è la Rai e secondo perché invece in un momento così sapere che comunque non ci si ferma e si da al pubblico attimi di spensieratezza, è solo che positivo.

Come è stato fatto in questi mesi con il Grande Fratello Vip che dura ormai da molto tempo. Ancora continuano gli utenti scrivendo:”Sono d’accordo con il governo. Per noi italiani Sanremo non ci cambia la vita. Pensa a tutti quei lavoratori dello spettacolo che stanno senza lavoro da un anno e a noi giovani che vorrebbero fare la gavetta. Caro Amadeus abbi rispetto, senza pensare alla tua tasca”.

Tuttavia esiste anche chi difende Amadeus e riesce ad essere più obiettivo sulla questione. Un’utente infatti scrive:”Questo discorso non c’entra nulla. Un festival di Amadeus, dopo il grande successo dello scorso anno attirerebbe sponsors che ripagherebbero 3 volte gli sforzi economici della Rai. E dietro Sanremo ci lavora un sacco di gente. Non cercate sempre il colpevole per lenire la vostra frustrazione. La salute pubblica prima si tutto certamente! ma lasciate da parte le amarezze della vostra esistenza!”.

Sicuramente una visione più obiettiva dell’insieme, non è colpa di Amadeus infine lui fa quello che gli viene detto e per lui è lavoro. Inoltre un pò di musica e qualche risata in questo momento può solo che fare piacere.