A Lozzo Atestino, in provincia di Padova, un imprenditore di 46 anni è deceduto nella propria abitazione accasciandosi a terra dopo aver cenato.

Un giovane imprenditore è morto nella sua abitazione, probabilmente dopo essere stato colpito da un malore improvviso. È accaduto la scorsa settimana a Lozzo Atestino, piccolo comune in provincia di Padova. Il 46enne si sarebbe accasciato a terra una volta finito di cenare ed è stato soccorso immediatamente dal fratello che ha sentito il tonfo. Lanciato l’allarme, presso l’abitazione sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo è risultato essere vano. Undici anni fa, l’imprenditore aveva perso il fratello, deceduto anch’egli a gennaio all’età di 46 anni.

Padova, si accascia in casa dopo aver cenato: muore imprenditore di 46 anni

Lutto a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, che piange la scomparsa di Daniele Tagliaferro, imprenditore di 46 anni deceduto improvvisamente in casa la scorsa settimana. Secondo quanto riferito dalla redazione de Il Gazzettino, il 46enne si sarebbe accasciato a terra in casa mentre stava sistemando le stoviglie, dopo aver finito di cenare. A lanciare l’allarme sarebbe stato il fratello che si trovava all’interno dell’abitazione ed ha sentito il tonfo.

Presso l’abitazione si sono precipitati i sanitari del 118, ma per Tagliaferro non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano ed i soccorsi si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto al 46enne, a chiarirlo potrà essere l’autopsia sulla salma.

Un tragico destino quello dell’imprenditore che undici anni fa, riporta Il Gazzettino, aveva perso il fratello, morto alla stessa età nel mese di gennaio. Daniele, che viveva in casa con l’altro fratello ed il padre disabile, era un disegnatore di interni e contemporaneamente gestiva una società di servizi.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del giovane imprenditore che lascia, oltre al padre, due fratelli ed una sorella e la fidanzata. Le esequie verranno celebrate domani mattina, sabato 30 gennaio, presso la nella Chiesa arcipretale di Lozzo Atestino.