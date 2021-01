Sanremo 2021: arriva la proposta che mette in salvo il festival

Novità in arrivo per Sanremo 2021, all’Ariston potranno entrare solo i vaccinati. Ecco la proposta dell’infettivologo Matteo Bassetti

Si sta facendo di tutto per far sì che il Festival di Sanremo si faccia anche quest’anno, sono varie le proposte per salvare la settantunesima edizione ma quella che sembra avere la meglio è l’idea dell’infettivologo Matteo Bassetti. Secondo le prime indiscrezioni la nave-bolla è stata accantonata e i vertici alla Rai e gli organizzatori sono ancora in fase di decisione. Quello che è certo è che serve un protocollo di sicurezza per ridurre a zero i possibili contagi da Covid-19.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021, la clamorosa decisione di Amadeus – VIDEO

Sanremo 2021: qual è la proposta di Bassetti?

LEGGI ANCHE>>>Sanremo, Amadeus annuncia la co-conduttrice della prima serata: è una star internazionale

A quasi un mese dal possibile inizio della settantunesima edizione di Sanremo, sono ancora molte le discussioni in ballo e una di queste riguarda la questione pubblico in sala, uno dei nodi cruciali del Festival. Proprio a tal proposito piomba alla Rai la proposta dell’infettivologo Matteo Bassetti, il responsabile di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, intervistato da Telenord, ha avanzato una soluzione che annullerebbe i rischi di contagio, consentendo l’ingresso all’Ariston degli spettatori. “Ho proposto di riempire il teatro, magari non come nelle precedenti edizioni, con persone già vaccinate – spiega – In Italia abbiamo un milione e mezzo di vaccinati, sono prevalentemente operatori sanitari e residenti in rsa e quindi, per quest’anno, si potrebbero, passatemi il termine, premiare alcuni operatori che potrebbero essere estratti – continua – che hanno fatto la seconda dose del vaccino e che potrebbero quindi essere più sicuri dei non vaccinati”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Nell’attesa di una decisione definitiva, molti si domandano se in questo periodo storico così delicato valga la pena fare il Festival. Nel caso in cui tutto saltasse, sarebbe la prima volta nella storia.