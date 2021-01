Un giovane calciatore di 16 anni è stato ucciso a coltellate mentre provava a sedare una rissa in strada scoppiata per il furto di una bici.

Un ragazzo di soli 16 anni è stato ucciso a coltellate mentre provava a sedare una rissa in strada. La tragedia si è consumata martedì sera a Dublino, capitale dell’Irlanda. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima, considerata una promessa del calcio irlandese, era in strada insieme ad un amico, anch’egli di 16 anni. I due si sarebbero accorti di una lite, scoppiata per una bicicletta rubata, e hanno provato a sedarla, ma nella colluttazione i due ragazzi sono stati accoltellati. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno immediatamente trasportato i due 16enni in ospedale, dove purtroppo il giovane calciatore è deceduto. L’amico è attualmente in gravi condizioni.

Irlanda, prova a sedare una rissa in strada: giovane calciatore ucciso a coltellate, ferito l’amico

Dramma a Dublino, dove un giovanissimo calciatore è stato assassinato in strada nella serata di martedì 26 gennaio. La vittima è Josh Dunne, 16enne ritenuto una promessa del calcio irlandese che ha vestito le maglie delle giovanili di St Kevin e Bohemians. Stando a quanto riporta la redazione dell’Irish Sun, Josh si trovava insieme ad un suo coetaneo nel quartiere di East Wall, quando i due si sarebbero accorti di una rissa. Il tutto era nato tra due rider ed un uomo che aveva provato a rubare una bici a cui si è aggiunto poco dopo il proprietario della due ruote. I due ragazzi si sono avvicinati per sedare gli animi ma entrambi sarebbero stati raggiunti da alcune coltellate al petto.

Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso che hanno prestato le prime cure ai due ragazzi e li hanno trasportati in ospedale. Purtroppo, poco dopo i medici hanno dovuto dichiarare il decesso di Josh, morto per le diverse ferite riportate. L’amico della vittima, a cui è stata riscontrata la perforazione di un polmone, si trova tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Poco dopo in ospedale si sarebbe presentato anche l’uomo sospettato di aver provato a rubare la bici che è stato curato per alcune ferite d’arma da taglio

Su quanto accaduto sta indagando la polizia di Dublino che sta ancora cercando di rintracciare i due uomini coinvolti nella rissa, ritenuti responsabili dell’accoltellamento.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità locale. Un portavoce del Bohemians Football Club, dove la vittima ha militato nel settore giovanile, ha spiegato, riporta l’Irish Sun, come tutti i componenti del club siano rimasti scioccati dalla morte di Josh, descritto come un giovane attaccante di talento apprezzato da compagni e allenatori.

Everyone at Bohemians is devastated to learn of the death of Bohs-SKB player Josh Dunne in tragic circumstances. Josh… Pubblicato da Bohemian Football Club su Mercoledì 27 gennaio 2021

Il portavoce del club ha poi rivolto un pensiero alla famiglia e agli amici del 16enne porgendo le condoglianze a nome di tutta la società.