GF Vip, anticipazioni 29 gennaio: ingressi a sorpresa e secondo finalista

Torna l’appuntamento del venerdì con il Grande Fratello Vip: questa sera un nuovo ingresso, due ospiti speciali e la proclamazione del secondo finalista

Manca un mese e poco più alla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip che avverrà lunedì 1 marzo. In attesa di scoprire chi vincerà questa edizione, il reality condotto da Alfonso Signorini torna con il doppio appuntamento settimanale. Questa sera, venerdì 29 gennaio, i concorrenti affronteranno la 35esima puntata che sarà ricca di sorprese e colpi di scena.

Dopo aver proclamato Dayane Mello come prima finalista, al televoto questa settimana si giocano un posto nella finale Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ma nonostante i vip siano già proiettati verso la conclusione, questa sera riceveranno un’inaspettata notizia. Entrerà in casa la giornalista e opinionista Alda D’Eusanio che -nonostante manchi così poco al termine- è stata annunciata come nuova concorrente ufficiale. Come reagiranno gli inquilini?

GF Vip, 29 gennaio: Walter Zenga incontrerà il figlio Andrea, Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta

Si prospetta una puntata ricca di emozioni, tra incontri e scontri. Uno dei momenti più attesi vede protagonista Andrea Zenga che incontrerà il padre, l’ex calciatore Walter Zenga. Nelle scorse settimane si è cercato di approfondire il rapporto tra i due che appare inesistente. Andrea non sembrava intenzionato a fare il primo passo, sostenendo che toccasse al padre farlo se avesse voluto relazionarsi a lui. Impossibile prevedere come andrà l’incontro dopo l’assenza di contatti negli ultimi anni.

Tornerà per la seconda volta all’interno della casa Alba Parietti, questa volta per parlare con Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ha raccontato un aneddoto che coinvolgeva direttamente proprio la madre di Francesco Oppini. Sarebbe stata rifiutata infatti da Alain Delonpiù interessato invece alla giornalista, nel corso di un incontro di lavoro. Stando alla versione di Alba le cose non sarebbero andate esattamente così. Le due avranno modo di confrontarsi questa sera.

Si parlerà come sempre delle dinamiche interne alla casa come la rottura tra la coppia Giulia Salemi–Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, dopo che questi ultimi hanno preferito non sceglierlo per il televoto la scorsa puntata. L’influencer non ha gradito le spiegazioni ricevute in merito.

Alfonso Signorini si prepara a una puntata ricca di contenuti. L’appuntamento con il GF Vip è come sempre su Canale 5.