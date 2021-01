Laura D’Amore, sguardo magnetico e sorriso smagliante | Favolosa FOTO

Laura D’Amore ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram: sguardo magnetico e sorriso smagliante, le immagini

Laura D’Amore ha conquistato ancora una volta il suo immenso pubblico di fan. D’altronde non ci si deve sorprendere affatto. La 38enne è irresistibile, i suoi post sono uno più bello dell’altro e il suo numero di ammiratori è in costante aumento. Basti guardare ai dati relativi ai suoi follower su Instagram, che hanno raggiunto l’incredibile quota di 772mila utenti. Sono numeri che volano sempre più in alto.

Come lei, che raggiunge elevate vette non solo con i voli di Alitalia. Infatti la bellissima hostess della compagnia aerea raggiunge traguardi sempre più considerevoli anche sui social network. Ogni suo post raccoglie, praticamente sempre, decine di migliaia di ‘like‘ e molto spesso migliaia di commenti di complimenti.

Laura D’Amore, successo di ‘like’ e commenti di complimenti nel suo più recente post – FOTO