Professoressa di 35 anni seduce l’allievo 15enne, condannata

In Inghilterra un’insegnate di 35 anni seduce l’allievo 15enne e lo induce a rapporti sessuali, condannata

Il fatto è accaduto nel 2018 a Aylesbury nella contea del Buckinghamshire, nel sud dell’Inghilterra. Un’insegnate di 35 anni seduce l’allievo 15enne e lo induce a rapporti sessuali consumati ripetutamente. La donna, ritenuta colpevole a processo, sarebbe anche sposata e madre di due figli.

I fatti e la condanna

Secondo le indagini, la vicenda avrebbe avuto inizio in seguito a una festa, dove l’insegnate Kandice Barber avrebbe sedotto il 15enne per indurlo a salire in macchina e condurlo fino a un campo dove si è consumato il rapporto sessuale. Nei giorni seguenti si sarebbero ripetuti gli incontri intimi tenuti segreti, in seguito è poi emerso che la professoressa avrebbe intimato il 15enne di non rivelare quanto successo.

L’adolescente ha riportato i fatti, specificando che gli incontri avvenivano in un bosco dove praticavano sesso orale, fatti che la donna smentisce. In un’udienza lo studente ha confessato che l’insegnate lo avrebbe minacciato “di portarlo giù con lei” nel caso fosse uscito allo scoperto.

Il ragazzo non ha mai fatto motivo di orgoglio di quanto stesse accadendo. Si è anzi dichiarato estremamente spaventato che la notizia potesse emergere ed è caduto in uno stato di nervosismo quando è iniziata a circolare nell’istituto scolastico. Ai poliziotti avrebbe infatti dichiarato, secondo quanto riportato dai giudici, di aver mentito alle domande del preside sulla relazione, influenzato dalla donna che gli avrebbe detto di essere incinta, gettandolo nel panico.

La giuria dei tribunali di Amersham ha dichiarato colpevole Kandice Barber per aver incitato un bambino a svolgere attività sessuale, e non colpevole per aver sfruttato la propria posizione di potere e per invio di materiale pornografico.