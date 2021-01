Amici di Maria De Filippi contro il bullismo: il messaggio toccante commuove tutti. Giulia ha vissuto dei giorni davvero difficili, dove ha ricordato dei brutti episodi che ha vissuto a scuola

Non sono stati giorni facili per Giulia ad Amici. La ragazza, infatti, ha avuto una crisi quando l’è stato assegnato un pezzo particolarmente femminile. Qui sono venute fuori tutte le sue insicurezze, ha rivelato di non sentirsi bella affatto e di aver subito bullismo quando andava a scuola. Tutti quegli insulti la rincorrono ancora oggi e se li sente cuciti addosso, motivo per cui il suo amico Samuele ha deciso di aiutarla creando una coreografia proprio per lei.

Amici 20, Giulia parla del bullismo: Samuele crea una coreografia per lei

“Prima di ridere sistemati i denti” esordiva così la voce che faceva da sottofondo al pezzo. Frase che Giulia si è sentita dire tante volte dai suoi compagni quando andava a scuola. Nella coreografia Giulia esprime tutto il dolore e l’inadeguatezza che ha provato a causa dei suoi compagni di classe, che la deridevano e la facevano sentire brutta per un milione di ragioni.

Con questa esibizione Giulia e Samuele hanno mandato un messaggio bellissimo e toccante contro il bullismo. Molti giovani guardano questo programma e tanti potrebbero aver imparato qualcosa di molto importante oggi, ovvero che le parole sono armi e fanno male.