Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini: “Fuori luogo e imbarazzante”. L’influencer ieri sera ha guardato la puntata del Grande Fratello Vip e ha espresso un pensiero sull’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito quando nel 2016 ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, ma dopo circa un anno ha raggiunto completamente il successo quando è entrata a far parte del cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa ha proprio raccontato che è stato un incubo, anche se lì ha conosciuto amici che sente ancora oggi.

Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello: le storie su Instagram parlano chiaro

Ieri sera Alfonso Signorini ha fatto rincontrare Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci in occasione del televoto per il finalista. Un incontro che ha fatto infuriare molto i fans della coppia Pierpaolo e Giulia, che hanno reputato irrispettoso com’è avvenuto il tutto. E non solo i fans. Anche la De Lellis, su Instagram, ha espresso il suo parere. “Che tristezza, solo questo. Ma lasciassero stare questi due ragazzi liberi di fare quello che vogliono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive ma fino ad un certo punto perché poi diventano fuori luogo e imbarazzanti“.

E riguardo il commento di Alfonso sul fatto che la Salemi non fosse lì, ha detto: “Ok, quindi? Le può mancare di rispetto e fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?”.