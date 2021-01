Andrea Zelletta lascia il GF Vip? La confessione spiazzante nella notte. Il tronista stanotte ha avuto un crollo dopo la nomination fatta a Maria Teresa Ruta

Andrea Zelletta è sicuramente uno dei concorrenti più amati di questo GF Vip. All’inizio non piaceva molto al pubblico, difatti veniva definito “comodino”, poi con il passare del tempo ha imparato a venire fuori e a farsi conoscere per il ragazzo dolcissimo e divertentissimo che è. Manca un mese alla finale del programma e Andrea è sempre più vicino a questo obiettivo: peccato, però, che ieri notte ha avuto un crollo che lo ha spinto quasi a lasciare la casa del Grande Fratello.

Andrea Zelletta lascia il GF Vip l’8 febbraio? Il crollo nella notte

Andrea, infatti, ieri sera non si è aggiudicato un posto in finale ed è stato attaccato da Maria Teresa Ruta per averla nominata. Maria Teresa si è molto arrabbiata per la motivazione data dal suo compagno di viaggio e lui dopo questa ennesima batosta è crollato, trovando conforto in Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che si sono schierati dalla sua parte. “Maria Teresa quando fa così esagera” ha sottolineato Tommaso, abbracciando Andrea a cui si sta avvicinando molto in questo ultimo periodo nella casa.

Andrea, tra le lacrime, ha rivelato di sentire la mancanza della sua famiglia e di voler ritornare a casa l’8 febbraio, quando scade il programma. Dunque c’è la possibilità concreta che il ragazzo non firmi il rinnovo.