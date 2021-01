Il miliardario e imprenditore Arkady Rotenberg, alleato di Putin, si dichiara proprietario del “Palazzo Gelendzhik”.

Il miliardario e imprenditore russo Arkady Rotenberg, nonché amico e alleato di Vladimir Putin, ha affermato questo sabato, 30 gennaio, di possedere la proprietà privata ubicata sulla costa del Mar Nero. Si tratta del celebre “Palazzo Gelendzhik”, la presunta abitazione lussuosa di Vladimir Putin, secondo le indagini di Alexei Navalny. Per l’oppositore del Cremlino, l’area ha un valore complessivo pari a $ 1,5 miliardi di euro e apparterrebbe proprio al leader della Federazione Russa. Il video di Navalny ha raggiunto oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e la sua pubblicazione ha contribuito a fomentare le rumorose proteste dei suoi sostenitori in diverse città della Russia. Vladimir Putin ha sempre negato quanto affermato dal dissidente politico. “Navalny? Noioso”, aveva esordito il presidente russo la scorsa settimana, durante la videoconferenza in occasione della Giornata degli Studenti: il palazzo non appartiene “né a me né ai miei familiari.”

Il palazzo è di Arkady Rotenberg

Commentando il filmato di Navalny, Vladimir Putin e il Cremlino hanno dichiarato che tutti i materiali inclusi nelle “indagini” di Navalny sul “palazzo Gelendzhik” sono esito di un ottimo lavoro di “montaggio”. Riguardo alla narrazione, la “storia ben fabbricata” è solo “spazzatura acchiappa click”, volta a ottenere un gran numero di visualizzazioni sul web. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva già smentito in precedenza la possessione dell’area al leader russo: la villa sarebbe proprietà di uno o più imprenditori, i cui nomi non sono stati svelati. Questo sabato, l’ex compagno di judo di Putin, Arkady Rotenberg, ha confermato le previe affermazioni del leader russo: “Il palazzo sul Mar Nero non è di Putin: è mio.”

“Ho concluso con successo un accordo con alcuni creditori” – ha precisato l’imprenditore, citato dai media locali – ” e sono riuscito a diventare il proprietario dello sfarzoso palazzo”.

Fonte The Moscow Times