Putin sull’indagine di Navalny: “Noioso. Il palazzo non mi appartiene”

Per la prima volta, Vladimir Putin ha commentato il video-denuncia di Alexei Navalny. Secondo il dissidente politico, il presidente della Federazione Russa possiederebbe un enorme palazzo vicino a Gelendzhik, località turistica nel Krasnodar Krai (Russia). Il leader del Cremlino ha sfogliato le immagini preparate dai suoi assistenti e ha pubblicamente smentito la notizia relativa all’enorme edificio lussuoso ubicato sul Mar Nero. In particolare, Putin dichiara che niente di ciò che appare nel filmato è mai appartenuto a lui o ai suoi familiari. Viceversa, il video di denuncia, pubblicato dalla Fondazione per la lotta alla corruzione (FBK, dall’acronimo russo), sarebbe difatti un “taglia e incolla”; una “bugia”. La falsità dell’indagine, sotto la direzione di Alexei Navalny, aveva già avuto conferma dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Il filmato di Navalny “Palace for Putin” ha ottenuto ben 86 milioni di visualizzazioni sin dalla sua pubblicazione su YouTube lo scorso martedì, 19 gennaio. Il video, dalla durata di circa due ore, denuncia la presenza del sontuoso palazzo vicino alla città meridionale della Russia che, secondo l’oppositore del Cremlino, sarebbe di proprietà del presidente Vladimir Putin, finanziato direttamente dal suo entourage. L’area è di circa 68 ettari mentre il palazzo si estende per 17 691 metri quadrati. Navalny ha dichiarato che i 7000 ettari che circondano la reggia apparterrebbero al dipartimento dell’FSB, Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ). Navalny definisce l’area come il palazzo residenziale privato più grande della Russia. “Noioso”: le parole del presidente Vladimir Putin

Oltre al palazzo principale, nell’area si trova anche un edificio totalmente ricoperto di ghiaccio, una chiesa, una serra di 2,5mila metri quadrati, un ponte di 80 metri e un anfiteatro. Secondo le indagini, poiché localizzato su una sponda scoscesa, nella struttura sarebbe presente anche un tunnel con all’interno una sala degustazione con vista mare. Il video mostra la pianta del palazzo, le stanze e la loro decorazione attraverso la modellazione 3D. Secondo Navalny, le fotografie del palazzo sono state scattate da operai al momento della ristrutturazione. Il palazzo dispone anche di numerose saune e hammam. Tra i mobili ci sono un vaso per 2,6 milioni di rubli, un divano dal valore di 3 milioni di rubi e un tavolino da 4,3 milioni di rubli.

Il presidente stesso ha dichiarato di non aver visto il filmato per “mancanza di tempo.” Tuttavia, le immagini che ha potuto sfogliare sono sicuramente opera di un “montaggio”. Si tratterebbe di “un falso di alta qualità acchiappa visualizzazioni”; una “spazzatura”, secondo quanto aveva già riferito Dmitry Peskov ai giornalisti. “Niente di ciò che è indicato come proprietà mia non appartiene né a me, tanto meno ai miei parenti stretti.” – ha precisato oggi il presidente russo in una videoconferenza ad alcuni studenti, in occasione della Giornata degli studenti russi.

La domanda sulla reggia di Gelendzhik è stata posta da Daniil Chemezov, uno studente della Ufa State Oil Technical University.

