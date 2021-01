Benedetta Parodi, pausa relax e sorriso radioso | Fan incantati – FOTO

Benedetta Parodi ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan con questa foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Benedetta Parodi è sempre più attiva su Instagram. La celebre conduttrice pubblica spesso nuove foto e nuovi video, in cui incanta i suoi fan con contenuti mai banali e che soprattutto mettono in risalto tutto il suo fascino. La donna, originaria di Alessandria, è famosa per le sue trasmissioni a tema culinario che tengono incollate allo schermo moltissime persone. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, Benedetta potrebbe tra non molto sbarcare sulle reti televisive Rai.

Tornando invece al discorso relativo ai social network, non si può non notare come il profilo della Parodi sia tra i più seguiti che abbiamo in Italia. Infatti l’account di Benedetta conta la bellezza di oltre 954mila follower e vola così a vele spiegate in direzione del traguardo del milione di utenti.

Benedetta Parodi sorridente durante una pausa relax – FOTO