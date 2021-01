Tatsiana Paulava, la gonna troppo corta scopre le gambe da capogiro – FOTO

Tatsiana Paulava non smette di emozionare i suoi fan su Instagram con scatti mozzafiato in cui è sempre attraente e bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Tatsiana Paulava è una modella approdata nel nostro Paese per far sognare i follower a caccia di “avventure” sul social network più ricercato. Questa volta Tatsiana ha condiviso su Instagram uno scatto che toglie il fiato anche a chi è abituato a bellezze del genere. Indossa un maglione bordeaux da cui emerge il suo abbondante seno. La gonna nera è quasi inesistente visto che le sue lunghe gambe escono fuori per intero con grande eleganza. Un mossa provocante che avrà fatto scacco matto nel cuore dei suoi fan.

La modella è seguita da 469 follower che saranno certamente rimasti colpiti dal suo modo di porsi e di farsi fotografare. Nelle immagini che la ritraggono infatti ha un temperamento del tutto naturale ma malizioso allo stesso tempo. Sembra molto sicura di sé e questa è una dote che, si sa, colpisce molto l’indole dei maschietti.

Tatsiana Paulava, gonna nera corta e calze trasparenti: il massimo della sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Come si legge sul suo sito web personale Tatsiana ha delle forme che rasentano la perfezione: è alta 175 cm e le sue misure sono 87-60-89. L’incarnato pallido, gli occhi chiari e i capelli biondi le conferiscono un aspetto che potrebbe definirsi angelico. Le sue forme sinuose e le sue pose “plastiche” regalano un pezzo di paradiso in terra alle migliaia di seguaci in tutto il mondo. Tra i commenti sui social sovente appaiono parole nella nostra lingua di ammiratori italiani che sono rimasti esterrefatti e colpiti dalla sua enorme bellezza e sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Come nell’ultima foto la Tatsiana si lascia spesso immortalare in ambienti in cui la natura la fa da padrone ma lei ruba la scena anche al panorama più bello e i fan possono sognare.