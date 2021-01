Rossella Fiamingo, un fascio di muscoli e forme: l’atleta atomica – FOTO

La giovane schermitrice Rossella Fiamingo ha pubblicato una doppietta di foto in cui si allena: un’atleta atomica

Rossella Fiamingo, la giovane schermitrice italiana di 29 anni, ha condiviso due foto in cui si allena con dedizione mostrando al pubblico dei social il suo bellissimo fisico scolpito. Con costanza e impegno la “spadaccina” ha modellato i suoi muscoli e le sue forme. I follower vanno in estasi per lei che è così giovane ma caparbia ed è ritratta nei due scatti mentre esegue un duro esercizio con due corde elastiche. Rossella tende i muscoli e i fan vanno in visibilio riempiendola di complimenti di ammirazione. La bella atleta riesce ad eseguire il complicato esercizio senza sprecare una goccia di sudore. Il suo décolleté è messo in evidenza da un top e dallo sforzo fisico compiuto durante l’allenamento. Porta i capelli legati con un ciuffo sbarazzino che le cade sui profondi occhi marroni, donando al suo viso uno sguardo molto intenso come si può ammirare dai vari scatti pubblicati su Instagram.

Rossella Fiamingo: “Non sono un influencer sono un’atleta”

L’ultimo successo di Rossella Fiamingo risale al 2016 durante le Olimpiadi di Rio quando vinse la medaglia d’argento. Di recente la schermitrice ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che un’atleta non deve sentirsi un’influencer ma solo una sportiva. Dopo aver raggiunto la notorietà durante la conquista del riconoscimento alle Olimpiadi ha avuto un discreto seguito di follower sui social network. All’inizio si è mostrata come fanno un po’ tutti cioè facendo vedere il meglio di lei ma poi ha deciso di pubblicare foto senza filtri nei suoi momenti di quotidianità.

Con l’andar del tempo ha conquistato ancor di più il consenso dei suoi seguaci. “La parte più bella di noi è quella vera”, con queste parole Rossella Fiamingo ha descritto se stessa e il suo modo di essere anche su Instagram.