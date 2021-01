Shaila Gatta sempre più affascinante, la velina di Striscia la Notizia fa impazzire con un look che evidenzia il suo fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Sempre più sensuale, affascinante, irresistibile. E’ un percorso ricco di successi e riconoscimenti quello di Shaila Gatta come velina di Striscia la Notizia. Insieme alla collega Mikaela, continua ad ammaliare da anni i telespettatori del tg satirico di Canale 5. Guadagnandosi così un seguito sui social network sempre più cospicuo. Su Instagram è una delle vere e proprie reginette, con immagini che lasciano senza fiato.

Shaila Gatta, bollente in abiti striminziti: gambe eccezionali, curve sinuose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

L’ultimo scatto, davvero molto colorato, propone lo studio di Striscia la Notizia in versione Street Art, con tanto di skateboard dedicato. Look più sportivo che mai per Shaila, in shorts e top davvero cortissimi e che ci permettono di ammirare il suo fisico sinuoso e perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Gambe lunghe, quasi chilometriche, la posa praticamente inginocchiata accende la fantasia. Così come fanno i suoi fianchi sinuosi. E chissà cosa ci riserverà alla messa in onda della prossima puntata di Striscia. Ormai, la spettacolare partenopea ci ha abituato davvero al meglio.