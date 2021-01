Shaila Gatta, la challenge a luci rosse su TikTok. I movimenti di bacino incantano – VIDEO

Shaila Gatta incanta i followers con l’ultimo video postato su TikTok. La velina mora aderisce ad una challenge, esibendosi in un balletto scatenato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

La velina mora di “Striscia La Notizia” non smette mai di stupire tutti coloro che la seguono attraverso i social. Shaila Gatta, entrata nel cast del tg satirico circa quattro anni fa, è oramai una vera star del web. Non di rado, la ballerina posta video e scatti del pre-puntata, esibendosi per i fan con i suoi sensazionali colpi di bacino. Gli utenti, estasiati dalla sua bellezza, non mancano di riempirla di complimenti. “Irresistibile nella tua semplicità“, “Quanto invidio i tuoi muscoli“, le scrivono su Instagram.

Shaila Gatta, challenge a luci rosse su TikTok, che fisico

La ballerina, che attualmente ricopre il ruolo di velina mora all’interno di “Striscia La Notizia“, ha esordito nel talent show di “Amici“. Shaila, che partecipò all’edizione 2015 del programma, entrò successivamente a far parte del corpo di ballo di svariate trasmissioni. Dopo aver perfezionato la propria conoscenza dell’inglese in America, Shaila è tornata in Italia nel 2017, accettando la proposta arrivatale dal noto tg satirico.

La ballerina, le cui curve mozzafiato fanno sognare i followers, ha di recente pubblicato un video da urlo su TikTok. Shaila, raccogliendo una challenge, si è esibita in un balletto scatenato, stendendo i followers con i propri movimenti di bacino. La Gatta, bella e travolgente, ha immediatamente catturato le attenzioni dei fan.

La velina, oltre che per la propria bravura, viene particolarmente apprezzata dai followers anche per la simpatia e la solarità. Shaila, divertente e coinvolgente nei suoi siparietti social, continua a guadagnare “seguaci”.