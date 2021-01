Bollettino del 30 gennaio: i dati dell’epidemia di oggi

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 30 gennaio, ha comunicato il bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia

In attesa del bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 29 gennaio diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 2.529.070 casi. Il numero degli attualmente positivi è 467.824. Il numero dei guariti è giunto a 1.973.388. I decessi, invece, hanno raggiunto le 87.858 unità. Invece il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive è in calo: 2.270 in totale.

Covid Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di venerdì 29 gennaio

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 2.529.070 con un incremento di 13.574 casi. Di questi 467.824 sono gli attualmente positivi, ossia 6.793 in meno rispetto a giovedì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 2.270 (-18), mentre quello dei guariti è salito a 1.973.388 (+19.879). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 477 morti portando il bilancio a 87.858.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid, cambiano i colori delle regioni: tante in zona gialla. La situazione

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 28 gennaio

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di giovedì ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 2.515.507. Di questi attualmente positivi erano 474.617.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid, l’Ema approva il vaccino di AstraZeneca. La reazione di Roberto Speranza – VIDEO

Calano i ricoveri nelle terapie intensive: 2.288 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 1.953.509. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 87.381 vittime. A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia.