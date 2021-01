Il Grande Gatsby di Fitzgerald diventa una serie: nuova chiave di lettura

Il Grande Gatsby verrà reinterpretato in una serie tv. Il classico capolavoro di Fitzgerald è già stato oggetto di quattro versioni cinematografiche.

Un capolavoro senza tempo. Il Grande Gatsby, romanzo firmato da Fitzgerald ha fatto sognare intere generazione portandole nelle atmosfere degli anni Venti. Ambientato a New York, narra le vicende del giovane Jay Gatsby. Oggetto di quattro versioni cinematografiche, presto approderà anche sul piccolo schermo. Una serie reinterpreterà le vicende narrate nel romanzo che intrecciano amore e dolore. A realizzare gli episodi sono la A+E Studios e la ITV Studios America. Il produttore esecutivo e sceneggiatore è Michael Hirst, famoso per The Tudor e Viking.

“Oggi, mentre l’America cerca di reinventarsi ancora una volta, è il momento perfetto pe guardare con nuovi occhi a questa storia senza tempo”, il commento di Hirst sul Hollywood Reporter.

La volontà di questo progetto è dare una nuova chiave di lettura alla storia. Rendere le puntante inclusive rivisitando la comunità afroamericana newyorkese degli anni venti e la sua cultura nell’ambito musicale. Per realizzare il progetto parteciperà anche la docente di letteratura comparata e studi africani, Farah Jasmine Griffin.

Grande Gatsby diventa una serie: mistero su chi interpreterà il ruolo del protagonista

Una chiave di lettura del capolavoro scritto da Fitzgerald nel 1925 che si aggiunge alle altre trasposizioni cinematografiche. La più nota è quella uscita nel 2013 il cui protagonista viene interpretato da Leonardo di Caprio. Un successo che ha permesso alla pellicola di ottenere premi come Oscar e BAFTA.

Indimenticabile anche il film del 1974 in cui è stato Robert Redford a vestire i panni di Jay Gatsby. Per ora non è stato ancora rivelato chi interpreterà il ruolo del protagonista. Mistero anche sulla data di uscita degli episodi. L’unica certezza che la serie rifletterà i nostri tempi continuando ad affascinare il pubblico con la narrazione di Fitzgerald.

La pronipote dello scrittore, Blake Hazard, coinvolta nel progetto come consulente, ha commentato: “Da tempo sogno una versione di Gatbsy diversa e più inclusiva, la quali rispecchi meglio l’America in cui viviamo”. Inoltre la donna ha svelato che verrà dato ampio spazio ai personaggi femminili.