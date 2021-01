Detto Fatto. Il fantasma del passato di Emma Marrone

Detto Fatto. Ospite del programma di Bianca Guaccero, una persona del passato di Emma Marrone. I loro rapporti non sono dei migliori. Di chi si tratta

Correva l’anno 2003, ben 7 anni prima che c’imbattessimo in Emma Marrone come partecipante del talent show Amici di Maria De Filippi che vinse e avviò la sua sfavillante carriera. La cantante di origini pugliesi, consapevole delle sue straordinarie capacità fin da giovanissima, aveva partecipato in precedenza a un altro contest musicale. Stiamo parlando di Superstar Tour, condotto all’epoca da Daniele Bossari, che si prefiggeva di fondare un gruppo di sole ragazze.

Inutile dire che Emma Marrone vinse anche in quell’occasione insieme ad altre due concorrenti, Laura Pisu e Colomba Pane. Misero su il gruppo Lucky Star che ebbe breve vita, pur incidendo un singolo di discreto successo.

Detto Fatto. Laura Pisu su Emma Marrone: “Non andavamo d’accordo”

Al programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero in compagnia di Jonathan Kashanian si è parlato di grandi reunion delle band del passato, dai Take That passando per le Spice Girls. E in casa nostra? Tornerebbero insieme le Lucky Star? Se n’è parlato con Laura Pisu, ospite da remoto.

“Sento a volte solo Colomba Pane. Emma no. Non andavamo d’accordo per motivi caratteriali. Non ho nulla contro di lei” – ha dichiarato Laura Pisu, continuando – “Ho sempre pensato che fosse un animale da palcoscenico. E’ bravissima”.

“So che ha dovuto affrontare una dolorosa battaglia” – l’ex componente delle Lucky Star si riferisce alla lotta contro il cancro che Emma Marrone ha combattuto valorosamente. “Le mando un caloroso abbraccio ma non so se lo accetterà”.

Jonathan Kashanian, un po’ provocatorio le ha chiesto: “Ma che effetto ti fa vederla adesso, con tutto il suo successo? Potevi esserci tu al suo posto”. La Pisu non si è scomposta e ha risposto: “E’ un’artista, mi fa piacere per lei. Quando è andata ad Amici ho pensato addirittura di sfidarla. Adesso mi occupo di un’associazione che si occupa di violenza sulle donne e promozione sociale”. L’invito in trasmissione da parte di Bianca Guaccero è aperto.