Gabriele Cirilli, la singolare richiesta del comico sul web

Gabrielle Cirilli è uno dei comici più amati della televisione. Ma la sua singolare richiesta sul web ha suscitato curiosità, di cosa si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Cirilli (@gabricirilli)

Gabriele Cirilli è uno dei comici più apprezzati della televisione. Dopo una lunghissima gavetta, per Cirilli si sono aperte le porte dei programmi di successo. Braccio destro di Carlo Conti in Tale&Quale show ormai da diverse edizioni, Cirilli riesce con la sua comicità e le sue performance a regalare dei veri e propri momenti di intrattenimento, recependo dal suo Maestro Gigi Proietti l’arte della comicità ma personalizzandola e rendendola sua. Stasera il comico sarà presente nel nuovo format di Affari Tuoi condotto da Carlo Conti e dedicato alle coppie che devono sposarsi. Il suo profilo Instagram seguitissimo raccoglie i momenti divertenti e le presenze in televisione, raccogliendo sempre larghi consensi dai fans che lo seguono ormai da tantissimi anni e a loro Gabriele lancia un appello singolare.

LEGGI ANCHE –> Gomorra 5 (Spoiler) clamorosa rivelazione di Ciro Di Marzio

Gabriele Cirilli, l’appello ai fans: Diamo inizio alla festa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Cirilli (@gabricirilli)

LEGGI ANCHE –> Gomorra 5 (Attenzione Spoiler) cosa accadrà nella Serie Tv

“Amici del web! Vogliamo rendervi partecipi dei festeggiamenti per questo importante compleanno! Come?” “Avete fotografie di Kruska, giornali, riviste, poster o qualsiasi oggetto o gadget della nostra amica? Oppure avete un aneddoto da raccontarci legato a Tatiana? Inviate il vostro materiale.” questo è parte della richiesta che viene fatta su Instagram da Cirilli appena 5 ore fa. Un’occasione questa per celebrare tutti insieme un compleanno, quello di Krusca, l’amica di Tatiana personaggio cult che ha donato popolarità al comico, proposto su Zelig.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Cirilli (@gabricirilli)

Gabriele Cirilli è da anni legato sentimentalmente a Maria, produttrice teatrale. La coppia sta insieme sin dai tempi dell’adolescenza.