GF Vip: Walter Zenga incontra il figlio Andrea dopo 14 anni

Walter Zenga entra al Grande Fratello Vip per incontrare il figlio Andrea dopo 14 anni, scopriamo cosa è successo

Andrea Zenga, inquilino della casa del GF Vip, è il figlio dell’ex calciatore e allenatore Walter Zenga, con il quale ha un rapporto burrascoso. I due non si incontrano da 14 anni e hanno avuto rari e superficiali contatti.

Un dolore iniziato dopo la separazione tra l’allenatore e la madre Roberta Termali, dopo la quale non ha più vissuto l’unione familiare fino alla completa assenza del padre, che in seguito ha costruito una nuova famiglia con Raluca Rebedea, dalla quale ha avuto due figli.

L’incontro nella casa tra Walter e Andrea Zenga

Walter Zenga, dopo aver sentito parlare di sè all’interno del GF, decide di entrare e di avere il confronto tanto atteso con il figlio. Si palesa nel giardino della casa per l’emozione di Andrea, ed esordisce dicendo di non aver mai ricevuto tanti insulti prima di quelli pronunciati da lui sotto l’occhio delle telecamere.

Esprime rispetto per il suo pensiero, e dichiara di essere atterrato da Dubai per incontrarlo, con l’invito di parlarne fuori come due adulti e prendere una decisione. L’atteggiamento di Walter è molto freddo e cinico, tanto che quando il figlio lo mette davanti al fatto di non essere mai stato presente nella sua vita, l’ex calciatore rilancia dicendo che non era un compito che spettava solamente a lui, senza esimersi dall’assumersi parte delle responsabilità.

Ma Walter non vuole parlare del passato, che non si può modificare, vuole solo avere un confronto da uomo a uomo fuori dalla televisione per poter prendere una decisione in merito al futuro. Per Andrea non ci sono scelte da compiere, “la porta resta aperta” dice, ma sottolinea la fortuna di avere sua madre che con coraggio e costanza ha cresciuto i figli da sola.

Il risultato è stato glaciale, ben lontano dai finali cinematografici in cui trionfa l’amore, e Andrea nel rientro in casa scoppia in una reazione di pianto. Forse lontano dalle telecamere potrà avvenire un confronto più profondo, da padre e figlio piuttosto che da uomo a uomo.