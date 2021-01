Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 febbraio: voci molto insistenti

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 febbraio: Clelia e Luciano non potrebbero essere più felici, ma voci poco lusinghiere iniziano a circolare sul loro conto.

Dopo che Federico ha accolto con così tanta maturità la notizia della gravidanza di Clelia, sembra proprio che la capocommessa e Luciano non possano essere più felici. I due si apprestano a costruire una famiglia tutta loro insieme al piccolo Carletto e al bimbo che nascerà. Ma qualcosa sembra turbare la loro quiete: Silvia ha scoperto tutto ed è sconvolta dalla notizia. Nel frattempo l’attrazione tra Beatrice e Vittorio rischia di sfociare in un rapporto troppo pericoloso per le dinamiche familiari.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 febbraio: ritorno di fiamma tra Armando ed Agnese

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che voci poco lusinghiere cominceranno a girare riguardo a Clelia ed alla sua presunta gravidanza. In particolare, la madre di un compagno di classe di Carletto la prenderà di mira, mentre Silvia, sconvolta dalla notizia, racconterà tutto a Zia Ernesta. Sarà lei ad intimare a Luciano di tornare a casa per non destare ulteriore scandalo.

Al Paradiso delle Signore si parla già di San Valentino, ma 14 febbraio significa anche matrimonio in vista per Gabriella e Cosimo. La stilista decide quindi di mostrare il suo vestito da sposa alle amiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Vittorio passerà un piacere fine settimana insieme alla piccola Serena. Nel frattempo Agnese e Armando non riusciranno più a stare distanti.