Matilde Brandi, vestito inguinale per la diretta in studio. Strass per lei in versione hot – FOTO

Versione decisamente hot per Matilde Brandi che si presenta in diretta studio con un mini abito glitterato cortissimo, si vede tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Solo sabato scorso la ex ballerina Matilde Brandi è stata ospite alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin dove ha raccontato la fine della relazione con il marito Marco Costantini. La showgirl ha spiegato come l’uomo abbia condotto negli ultimi anni una vita parallela, soprattutto negli ultimi cinque anni in cui vivevano anche in case separate.

Poco dopo il suo ritorno dalla casa del Grande Fratello Vip c’è stato l’addio definitivo di Marco che, come raccontato dalla stessa Matilde, l’avrebbe lasciata al telefono dicendo che si frequentava con una donna più giovane e che era innamorato.

Matilde Brandi, l’abbraccio con Elisabetta è magico. Il vestito però è da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

I fan di Matilde Brandi conoscono da sempre la stretta amicizia che la lega con Elisabetta Gregoraci, anche lei nella casa del GF Vip insieme a lei. Le due ancora una volta si sono fatte immortalare in una nuova posa abbracciate durante la diretta del Grande Fratello Vip trasmessa ieri sera.

Elisabetta indossa un abito rosa ortensia svasato sul fondo ma con una scollatura paurosa sul seno che resta visibilmente arieggiato, chiuso a malapena dai lembi del vestito; Matilde invece si è concessa ancora un mini abito cortissimo glitterato che mette in risalto le sue gambe chilometriche e toniche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

L’ex gieffina il 27 febbraio spegnerà 52 candeline, gli anni per lei non sembrano però passare mai, il suo corpo è ancora stupendo. Il passato da ballerina le hanno modellato egregiamente il fisico che è invidiato da colleghe dello spettacolo molto più giovani di lei.