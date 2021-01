C’è posta per te, piange Gianni Morandi, la storia struggente

Ospite della quarta puntata del programma campione di share è il cantante Gianni Morandi che è pronto a fare una sorpresa all’uomo che ha perso sua moglie.

Cristina ha deciso di scrivere una lettera a suo papà che da poco ha perso sua moglie. I due erano sposati da tantissimi anni e hanno avuto cinque figli e sedici nipoti. Una delle loro figlie decide di fare questo regalo a suo papà scrivendogli una lettera e ripercorrendo la loro vita da quando era bambina a quando è diventata mamma e l’ha reso nonno.

Ha voluto ringraziarlo per la forza e l’amore che le ha dato in tutti questi anni e per essersi sempre preso cura di tutta la famiglia soprattutto dopo la scomparsa della sua amata moglie, colpita da un terribile male. Nonostante il dolore si è rimboccato le maniche e ha cercato di fare il massimo occupandosi dei suoi figli ed essendo un nonno presente per non far mancare niente a nessuno di loro.

Sulle note di ‘Uno su mille‘ scende dalla scalinata Gianni Morandi e Giovanni si emoziona confessando: “Sono cresciuto insieme a te”.

L’intento della figlia era quello di far sorridere il padre ma l’uomo rimarca il dolore che ha vissuto e anche di fronte al suo idolo non riesce a parlare d’altro che della sua amata Graziella e degli ultimi giorni della sua vita.

Per sdrammatizzare anche Maria prende in mano la chitarra e inizia a strimpellarla chiedendo se vogliono sentirla cantare.

Il regalo di Gianni Morandi

Giovanni elogia Gianni Morandi definendolo il numero uno del mondo dello spettacolo e poi cita anche Francesco Totti che avrebbe avuto piacere ad incontrare poiché è l’unico che non ha mai cambiato la maglia e non ha mai tradito, valore fondamentale per l’uomo che è sempre stato fedele a sua moglie.

Gianni Morandi inizia poi a cantare alcuni dei suoi successi insieme a Giovanni, inizia con ‘Un mondo d’amore‘ per poi proseguire con ‘Non son degno di te’ e ‘Fatti mandare dalla mamma’ e il suo fan si commuove sulle note di questa canzone.

Per sperare di regalare un po’ di leggerezza e distrazioni all’uomo ancora distrutto dalla morte della moglie, il cantante emiliano ha voluto regalargli un abbonamento in palestra, dei viaggi organizzati e un portacassette con all’interno un pensiero prezioso che non viene svelato davanti alle telecamere.

L’abbraccio tra Giovanni e la figlia Cristina è struggente, tutto sulle note di ‘Uno su mille’.