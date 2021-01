Milly Carlucci e la prima serata, le dichiarazioni sul dibattito

Milly Carlucci interviene in un dibattito sulla programmazione della prima serata e rilascia le proprie dichiarazioni

I tempi sono cambiati, anche nella televisione. L’organizzazione e la messa in onda dei programmi televisivi lo rispecchiano. Tutta una questione di orari, ragione per cui molti personaggi noti hanno fatto sapere il loro parere in merito alla programmazione della prima serata, solita a prolungarsi fino a tarda notte.

LEGGI ANCHE —> Milly Carlucci risponde a Signorini e sgancia l’affondo: le indiscrezioni

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

LEGGI ANCHE —> Il Cantante Mascherato: nel Baby Alieno malore per i Ricchi e Poveri

Pippo Baudo è stato il fondatore del dibattito su Nuovo Tv, ma molti altri personaggi televisivi si sono accodati sulla questione. Diverse le lamentele raccolte nel corso del tempo, anche da parte degli stessi telespettatori, che non sempre riescono a seguire la prima serata nell’interezza. Milly Carlucci ha offerto la sua opinione, ed è nel pragmatismo che trova le ragioni di una programmazione così lunga.

Questione di budget, dice la conduttrice. Le reti non dispongono delle possibilità di investire e optano per un prolungamento dell’orario. Se un tempo il palinsesto prevedeva almeno tre programmi in prima serata, ora si è drasticamente calati a uno, con la necessità di condensare quanto più possibile l’offerta con la conseguenza di prolungare l’orario.

Non solo, la Carlucci ha aggiunto un’analisi basata sulle consuetudini estere, dimostrando ancora una volta la sua cultura nell’ambito dello spettacolo. Ha precisato come nei Paesi anglosassoni i programmi durino al massimo un’ora e venti minuti, certamente permettendo una proposta più varia. Tuttavia questa alternativa implicherebbe necessariamente investimenti importanti, moltiplicando la spesa per ogni possibilità. Sarebbero quindi responsabilità e disposizioni della Rete, nel suo caso la Rai, sulla quale non ritiene di dover intervenire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intanto Milly Carlucci ha esordito ieri sera con la nuova edizione del simpatico programma Il cantante mascherato. E non ci sono dubbi sulle sue capacità di tenere incollati allo schermo i suoi fedelissimi telespettatori fino alla fine.