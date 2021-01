La bellissima conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana pubblica una vecchia foto sdraiata sul bagnasciuga di un mare da sogno!

La foto profuma di relax e nostalgia, anche grazie alla didascalia della Marcuzzi: “Solo 2 minuti lí…anche 10 dai“.

Il bikini color mattone le sta d’incanto: la parte superiore ha la forma di un top con le bretelle e lo scollo a U, mentre lo slip è allacciato con due fiocchetti sui fianchi.

Il post è stato un successo: quasi 44.000 mi piace e 300 commenti in circa due ore!

Alessia Marcuzzi e le sue rivelazioni shock: utilizza davvero un gps per monitorare il figlio?

Durante un’intervista rilasciata a Grazia, Alessia Marcuzzi dice la sua sui ragazzi della generazione di oggi: “Sono diversi da quello che sono stata io. Hanno un rapporto praticamente nullo con l’autorità, che non riconoscono. Usano il telefonino come una protesi. Navigano online e chissà dove finiscono. A 16 anni conoscono e fanno cose di cui noi alla loro età neanche sapevamo l’esistenza. In compenso, lo ammetto, conducono una vita blindata. Se non entrano a scuola, immediatamente arriva un’email ai loro genitori. Se escono la sera, grazie a un’app puoi controllare dove sono. Sono liberi con il guinzaglio“.

Parlando invece di suo figlio, prosegue dicendo: “Ho sempre bisogno della conferma che lui mi dice la verità. Vorrei sapere quel che gli passa per la testa, quel che gli piace, a chi vuol bene. Perché è così difficile parlare con i figli?“.