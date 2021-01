La talentuosissima attrice italiana pubblica su Instagram uno scatto di un servizio fotografico: l’outfit è eccessivo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

Il look aggressivo di Valentina comprende un vestito nero in pelle ed una grande cinta, che le segna il punto vita: i bottoni dell’indumento sono slacciati e lo scenario è impagabile!

I capelli sono spettinati e le vanno sul viso: questo dettaglio la rende ancora più impetuosa.

Il make-up è più marcato sugli occhi, con un colore molto simile alla tonalità della sua chioma.

Il post è diventato virale, con più di 28.000 like e 660 commenti, in cinque ore.

Valentina Lodovini ha imparato a convivere con la solitudine: “Ero in guerra col mondo“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

Nel corso di una delle sue interviste, Valentina Lodovini racconta al pubblico che la segue il suo particolare rapporto con la solitudine: “Il mio lavoro porta molta solitudine e dopo un po’ ci si adegua. Così, mi piace viaggiare anche senza compagnia. A volte magari soffrendo, mi è capitato in Argentina dove non parlavo mai con nessuno, e sono tornata che ero in guerra col mondo“.

E ancora: “Altre volte però, come a Parigi l’anno scorso a Ferragosto, giro, vado alle mostre, al cinema, e la sera magari mi chiudo in camera molto presto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

Valentina ha una personalità interessante, grazie alla quale è riuscita a farsi amare e stimare dal pubblico: solo su Instagram conta quasi 300.000 followers.