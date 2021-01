Napoli-Parma: pagelle, tabellino e risultato della partita giocata questo pomeriggio allo Stadio Maradona.

Il Napoli torna a vincere in campionato battendo il Parma per 2 a 0. Gli uomini di Gattuso non giocano un grande match ma riescono a raccogliere i 3 punti per rilanciarsi in campionato. Dopo due sconfitte cocenti contro Juventus in supercoppa e Verona in campionato, gli azzurri regalano una gioia ai loro tifosi. Male ancora il Parma: la squadra di D’Aversa resta al penultimo posto.

Il Napoli torna a vincere in campionato e si rilancia in classifica. Gli uomini di Gattuso salgono a quota 37 punti. La partita del Maradona non sarà ricordata per la sua bellezza: gli azzurri giocano una partita bruttissima ma riescono ad agguantare i tre punti. La prima frazione si chiude sull’uno a zero: Elmas porta palla per oltre 30 metri e poi batte Sepe con un tiro chirurgico. Gli ospiti provano a reagire e creano qualche grattacapo al Napoli, seppur senza creare occasioni colossali. Nel finale, Politano (con l’aiuto di una deviazione) sigla il gol del due a zero. Poco prima del triplice fischio, Insigne sfiora il centesimo gol in maglia azzurra colpendo il palo con un tiro con il suo piede debole.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (77′ Hysaj s.v); Elmas 7(77′ Maksimovic s.v), Demme 6, Zielinski 5(70′ Bakayoko 5.5); Lozano 6, Petagna 5.5(63′ Politano 6.5), Insigne 6. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe 5.5; Conti 5.5, Osorio 5.5, Pezzella 5.5, Gagliolo 6; Grassi 6(46′ Hernani 6), Brugman 6(80′ Man s.v), Kurtic 5.5 (81′ Cyprien s.v); Kucka 5, Cornelius 5, Gervinho 5.5

Arbitro: La Penna

Reti: Elmas 32′, Politano 82′

Ammoniti: Gagliolo (P), Pezzella (P), Conti (P), Demme (N), Elmas (N), Brugman (P)

MIGLIORE IN CAMPO: Elmas

Il Napoli, prima di sfidare il Genoa a Marassi, ospiterà l’Atalanta per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Domenica prossima alle 18, invece, il Parma ospiterà il Bologna in un math importante nella lotta salvezza.