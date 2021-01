È appena terminata il match Spezia-Udinese, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Dopo un primo tempo a reti bianche, la gara si sblocca al 52’ grazie al solito de Paul che trasforma un penalty concesso dall’arbitro Di Martino. Proprio il centrocampista argentino, ad un quarto d’ora dalla fine, lascia l’Udinese in dieci rimediando due cartellini gialli in pochi minuti. La parità numerica si ristabilisce dieci minuti più tardi, quando Saponara, subentrato dalla panchina, rimedia la seconda sanzione dopo quella ricevuta 4 minuti prima.

Spezia-Udinese: il tabellino e le pagelle della sfida

I friulani, grazie al successo di oggi, volano a quota 21 in classifica e si piazzano al tredicesimo posto alle spalle di Fiorentina e Benevento, entrambe ad una sola lunghezza di distanza. Gli uomini di Italiano, invece, rimangono in sedicesima posizione con soli quattro punti di vantaggio dal Cagliari che oggi sfiderà il Sassuolo in trasferta.

Spezia (4-3-3): Provedel 6,5; Vignali 5,5 (71′ M. Ricci 6), Erlic 6, Chabot 5, S. Bastoni 6; Pobega 5,5 (46’ Acampora 6), Agoumé 6 (71′ Estevez 6), Maggiore 6; Gyasi 5, Galabinov 5 (63’ Agudelo 6), Farias 5,5 (63’ Saponara 4). A disposizione: Kaprikas, Dell’Orco, Terzi, Ismajli, Deiola, Verde, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano 6.

Udinese (3-5-1-1): Musso 6,5; Rodrigo Becao 6,5, Nuytinck 6, Bonifazi 6,5 (89′ De Maio s.v.); Stryger-Larsen 6, de Paul 6,5, Walace 6, Arslan 6 (61’ Mandragora 6), Zeegelaar 6 (89′ N. Molina s.v.); Pereyra 6,5; Deulofeu 6,5 (61’ Llorente 6). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Forestieri. Allenatore: Luca Gotti 6,5.

Arbitro: Antonio Di Martino della sezione di Teramo.

Reti: 52’ de Paul (U) (Rigore)

Ammoniti: 16’ Bonifazi (U), 24’ Pobega (S), 39’ Vignali (S), 66’ S. Bastoni (S), 69’ Acampora (S), 71’, 76’ de Paul (U), 82′, 86′ Saponara (S), 90′ De Maio (U).

Espulsi: 76’ de Paul (U), 86′ Saponara (S).

Note: 0’ e 5’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Deulofeu (U).

La squadra di Italiano tornerà in campo sabato 6 febbraio per sfidare nell’anticipo delle 15:00 il Sassuolo in trasferta. L’Udinese, invece, ospiterà allo stadio Friuli il Verona di Juric, gara in programma domenica 7 febbraio alle 15:00.