Claudia Ruggeri, scollatura esplosiva: un selfie che è un capolavoro FOTO

Claudia Ruggeri, scollatura esplosiva: un selfie che è un capolavoro. La showgirl ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Claudia Ruggeri è una delle showgirl più amate del mondo di Instagram, e non solo. Nata il 22 ottobre del 1983 in quel di Roma, fin da piccola ha sviluppato una forte passione per la cucina che non l’è mai passata. Purtroppo sono molti i media che la definiscono raccomandata perché cognata di Paolo Bonolis, ma il pubblico nel corso del tempo ha saputo dimostrarle affetto, affetto che va al di là dei suoi legami familiari che non sono di certo trascurabili.

Claudia Ruggeri ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

È famosa per aver ottenuto il ruolo di Poliziotta in Avanti Un Altro, è molto seguita sui social dove ha tantissimi followers che ogni giorno la inondano di complimenti sicuramente super meritati. Claudia è una donna molto riservata per il suo privato: nel 2016 si è sposata con Marco Bruganelli il fratello della moglie di Paolo, Sonia Bruganelli. Claudia ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo facendo la modella e, nel 2004, l’abbiamo vista a Ciao Darwin e prima ancora a Domenica In.

Su Instagram pure ha raggiunto un successo strepitoso che ogni giorno la rende orgogliosa. I post che pubblica ricevono sempre tantissimi riscontri e apprezzamenti.