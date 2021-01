Ecco pochi, semplici passaggi per avere dei boccoli super wow, utilizzando la piastra per i capelli lisci: resterete stupiti!

Vi è mai capitato di voler fare i boccoli ai capelli, pur non avendo l’apposito ferro? E ancora, vi è capitato di essere in viaggio e di non volervi portare duecento piastre, pur volendo un look diverso ogni giorno? Ecco la soluzione a tutto ciò!

Vi basterà avere una semplice piastra per lisciare i capelli, prendere una ciocca della dimensione che preferite ed inserirla all’interno del dispositivo, a partire dalla lunghezza che più vi piace.

Girate la piastra, con la ciocca all’interno, verso l’alto e semplicemente tirate fino a giù.

Boccoli wow senza il ferro: da oggi si può!

Ecco un paio di consigli per ottenere un effetto super glamour: arricciate i capelli della metà di sinistra, verso sinistra e verso destra quelli della metà di destra, perché, in questo modo, vi verrà un effetto molto più armonioso, che incornicerà meglio il vostro viso; poi, a seconda del vostro gusto personale, impiegate più o meno tempo nel passare la piastra sui capelli, perché più tempo impiegherete più il boccolo vi verrà definito, viceversa meno ci metterete, più l’effetto sarà naturale.

Appena i capelli si saranno raffreddati, apriteli con le mani o con un pettine dai dentini larghi, spruzzate un po’ di lacca e terminate la capigliatura con un olio per capelli, in modo da renderli più luminosi.

Questo è il risultato finale, ma può variare a seconda del tipo di boccolo preferite.

Velocità, comodità, praticità e bellezza in una sola tecnica: provare per credere!

