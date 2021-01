Contouring viso e naso: da oggi potrete dire addio ai piccoli difetti! – VIDEO

Piacersi è fondamentale per sentirsi bene con sé stessi e, grazie al make-up, questo può essere molto più semplice.

Avete mai pensato a come sarebbe bello poter correggere in due minuti tutti i piccoli difetti del nostro volto che non ci piacciono affatto?

Ora vi svelo come fare: applicate sotto agli zigomi un bronzer della tonalità che più vi piace.

Se avete un viso più rotondo, stendetelo quasi fino alla bocca; al contrario se lo avete più stretto, fermatevi prima della metà della linea naturale, che si crea mettendo la bocca a pesciolino.

Se avete la fronte larga, abbondate in quel punto e se vi piacciono delle mascelle definite allungatevi con il marrone anche lì.

Con una polvere più chiara della vostra pelle, colorate lo spazio sopra la linea dello zigomo e sotto di esso e mettetelo anche sulla zona T (sconsigliato a chi vorrebbe rimpicciolire la fronte o il mento).

Ed infine, SFUMATE!

Chi lo ha detto che serve la chirurgia per avere un naso perfetto?

Per il naso utilizziamo gli stessi prodotti del viso: terra e cipria chiara.

Applichiamo il marrone sui lati e, per coloro che hanno il naso più largo, è consigliato abbondare lateralmente sulle narici. Per chi invece ha una gobbetta sul setto nasale è preferibile sfumarlo in quella zona.

E ancora, per chi ama l’effetto del naso all’insù suggerisco di creare con il colore scuro una pallina sulla punta.

Ultimo passaggio: con la polvere chiara coloriamo le restanti zone, quali la linea del setto nasale e la punta finale. Anche in questo caso è importantissimo sfumare bene il tutto!

FRANCESCA BACOSI

