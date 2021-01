Carolina Marconi dà libero sfogo alla sua passione canora. VIDEO hot dal bagno

La showgirl Carolina Marconi regala sempre grandi performance sui social stavolta la versione cantante è decisamente hot, fan impazziti

Forse è l’aria di Sanremo 2021 che si avvicina che ha fatto irrompere in Carolina Marconi l’irrefrenabile desiderio di cimentarsi in una prestazione canora direttamente dal suo bagno di casa. Si è prodigata nel remake di “Un’emozione da poco” sulle note di Anna Oxa, un TikTok che la vedeva mimare le famose parole con tanto di pettine come microfono e movimento del corpo per entrare maggiormente nella parte.

Ciò che colpisce però è l’asciugamano stretto in vita che le scopre le spalle e abbondantemente il decolletè sinuoso e florido. Carolina ha un fisico pazzesco e i fan gioiscono quando c’è l’occasione per poterla vedere un po’ in versione deshabillé.

Carolina Marconi, la vita privata della ex gieffina 2004

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Il 2004 è stato un anno propizio per moltissimi volti usciti dalla Casa del Grande Fratello, come è il caso di Carolina Marconi, trampolino di lancio per l’avvenente venezuelana che non sembra minimamente scalfita dallo scorrere del tempo. Sembra anzi migliorata ed enfatizzata nelle forme che lei ama sempre e comunque mettere in mostra sui social.

Carolina Marconi ha 42 anni e 185mila follower sulla pagina Instagram che la seguono con devozione da quel passato 2004, prorompente e sensuale come non mai, regala sempre grandi soddisfazioni e crampi al cuore a chi la segue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Dal 2013 è diventata stilista e vende la propria linea di scarpe, Le Markol. Nel 2016 ha aperto anche il suo store a Ponte Milvio a Roma dal nome Aloha.