Le Donatella: gocce d’acqua irresistibili, è impossibile dire di no – FOTO

Il sorprendente duo de Le Donatella torna alla ribalta, le due sono due gocce d’acqua alle quali è impossibile sottrarsi.

Le due irresistibili gocce d’acqua, Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, sono un duo musicale e televisivo che non smette di perseguire il loro successo. Nate entrambe nella città di Modena ed entrate nel mondo della musica a partire dal 2012, ad oggi le giovani promesse sembrano dedicarsi anche ad altre attività ludiche e di intrattenimento riservate al loro pubblico sui social. Seguiamo adesso gli sviluppi del loro ultimo quiz proposto nella giornata di ieri.

Le Donatella: è davvero impossibile dire di no?

“Make-up by Donaz💄👯‍♀️❤️ YES 👍 or 👎? ” esordiscono le due sorelle gemelle poco più che ventenni sul loro profilo Instagram ufficiale. Nella didascalia all’irresistibile scatto, in cui Giulia e Silvia appaiono in tutto il loro carisma, decidono di chiedere ai loro ascoltatori di esprimere la propria opzione sul make-up appena sperimentato.

Le risposte al loro quesito non possono essere altro che assertive. In fatto di cosmesi è evidente come le due goccioline d’acqua musicali sembrino notevolmente portate a sperimentare nuove sfumature, sebbene i loro volti rendano facilitino non di poco l’impresa.

“Troverete tutti i prodotti utilizzati nell’ultimo reel pubblicato 😉❤️” concludono infine il loro esperimento con tutte le delucidazioni possibili. Per coloro che seguono il simpatico duo sarà immediato riuscire a stare al passo dei loro repentini mutamenti, difatti entrambe hanno più volte cambiato il proprio look nel corso della loro carriera musicale.