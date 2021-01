Elisabetta Gregoraci, gambe lunghissime e scollatura profonda – FOTO

Elisabetta Gregoraci, gambe lunghissime e scollatura profonda. La conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha esordito un paio di decenni fa, l’abbiamo scoperta sui nostri schermi quando era soltanto una ragazzina. La sua storia con Flavio Briatore fece molto discutere per la loro differenza d’età ma alla fine è durata più di dieci anni e hanno dimostrato di essersi voluti bene veramente, e a distanza di tutto questo tempo e dopo una separazione sono ancora legati.

Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta quest’anno ha partecipato al Grande Fratello Vip, ha vissuto per ben tre mesi nella casa e ha dato modo di farsi conoscere per la bella persona che è. Nella casa ha cominciato una frequentazione con Pierpaolo Pretelli che non è andata a buon fine: il ragazzo adesso si è messo con Giulia Salemi e ha decisamente voltato pagina. Elisabetta è molto attiva sui social e tutti i giorni ringrazia le fanpage dove viene taggata di tutto l’affetto che continua a ricevere dal pubblico del GF Vip.

Ogni tanto la vediamo ancora in studio come ex concorrente, nonostante viva a Montecarlo trova spesso il modo per tornare a Roma e salutare i suoi vecchi compagni che le mancano tanto.