Emma Marrone, la dedica ha un risvolto tragico: la sua risposta sui social. La cantante ha pubblicato una storia su Instagram per commentare un accaduto

Emma Marrone è stata protagonista di un episodio alquanto divertente ma anche discutibile. Non tutte le storie d’amore durano per la vita, e in questi giorni lei è finita sotto ai riflettori per qualcosa che è accaduto ad una coppia di fidanzati. Tutto è cominciato quando una ragazza ha deciso di dedicare al suo fidanzato in radio la canzone “Amami” di Emma, e pare che il gesto non sia stato affatto apprezzato dal suo compagno che ha deciso di lasciarla in diretta a telefono, in maniera del tutto inaspettata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Emma Marrone e quella dedica: la sua risposta su Instagram

La stessa redazione del programma radiofonico è stata tempestata da messaggi per conoscere il retroscena su quanto accaduto. Sono arrivate così delle conferme: la ragazza in questione sarebbe stata invitata nello show proprio perché fan del programma. La coppia si era conosciuta ad un concerto di Emma. La notizia ha fatto il giro del web ed è arrivata alla stessa cantante, che ha commentato quanto accaduto con una storia su Instagram. “L’ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Alessandra Amoroso” ha scritto, taggando così la sua amica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sui social è scoppiata l’ironia, non solo della cantante ma dei suoi stessi fans che non si aspettavano di assistere ad un episodio di questo tipo.